Возмутивший штаб Собчак видеоролик удалён

Москва, , 02:44 — REGNUM Ролик «Единой России», который юристы предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак сочли нарушающим закон, удалён с официального канала партии в YouTube. При этом представители партии назвали видео «сугубо информационным» и заявили, что агитации за кого-либо из кандидатов посредством ролика не предполагалось.

Героиня ролика — маленькая девочка — обращается к Деду Морозу с просьбой сделать президентом России Владимира Путина. Сказочный персонаж отвечает ребенку, что об этом его просят многие люди. Представители штаба Собчак обратились в Центризбирком и прокуратуру, заявив, что авторы видео нарушили «сразу несколько законов».

Видеопродукт был создан с целью информирования о результатах работы «Единой России» в 2017 году. Более того, речь идет о продолжении прошлогоднего ролика, в котором девочка загадывала желания, соответствующие приоритетным партийным проектам, реализованным за год, пояснили ТАСС в пресс-службе партии.

Агитационным ролик быть не может, так как «Единая Россия» своего кандидата не выдвигала и субъектом избирательного процесса не является. Однако ролик всё же был удален во избежание спекуляций в соответствии с рекомендациями ЦИК, пояснили представители партии.

При этом в «Единой России» отметили, что итоги работы партии раздражают оппозицию, не имеющую ни «конструктивной повестки», ни «вразумительных предложений». Возмущение команды Собчак по поводу ролика в партии назвали попыткой пиара.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении бороться за пост президента России телеведущая Ксения Собчак заявила в октябре 2017 года. Себя она позиционирует как кандидата «против всех».

В соответствии с данными ЦИК, к 27 декабря избирательный фонд Собчак составил 19,4 млн рублей, при этом 3,65 млн рублей из них уже потрачены на сбор подписей.

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