Скандал из-за «связей» Трампа с Кремлем возник после посиделок в баре

Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Беседа бывшего советника Дональда Трампа в его предвыборном штабе Джорджа Пападопулоса с австралийским дипломатом, которая состоялась в одном из баров Лондона, послужила поводом для расследования ФБР о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

По данным источников газеты, в мае 2016 года Пападопулос и австралийский дипломат высокого ранга, имя которого не раскрывается, употребляли спиртные напитки в одном из баров британской столицы. Экс-советник Трампа, будучи пьян, поведал собеседнику, что Москва располагает информацией, способной дискредитировать соперницу Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Других подробностей о содержании разговора не приводится. Вместе с тем, утверждает издание, тремя неделями ранее Пападопулосу сообщили об электронной переписке Клинтон, которая оказалась в распоряжении российской стороны. Тысячи писем были добыты с целью использования против кандидата от Демократической партии США.

Через два месяца организация WikiLeaks начала публиковать информацию, связанную с Клинтон. Тогда представители Австралии поделились с американскими властями сведениями, полученными от Пападопулоса.

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Как отмечает газета, инцидент с экс-советником Трампа проясняет то, почему в июле 2016 года ФБР инициировало разбирательство о приписываемом России вмешательстве в американскую президентскую кампанию и сговоре с командой Трампа. Напомним, что на протяжении года скандал по этому поводу не утихает.

Так, летом 2017 года расследование поручили команде специального прокурора Роберта Мюллера. Кроме того, разбирательствами такого рода заняты несколько комитетов обеих палат Конгресса США.

Напомним, каких-либо внятных выводов по результатам расследований до сих пор не представлено. В Кремле обвинения о вмешательстве во внутренние дела США неоднократно называли голословными и подчеркивали, что подобные затеи находятся вне интересов России.

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