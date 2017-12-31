Подписи избирателей обошлись Собчак в рекордную сумму

Москва, , 01:26 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак потратила на сбор подписей в поддержку своей кандидатуры на выборах президента больше, чем остальные претенденты. Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов пяти кандидатов опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Данные приводятся по состоянию на 27 декабря. Они касаются избирательных фондов тех кандидатов, которые первыми прошли процедуру выдвижения и получили право открыть специальный избирательный счет.

Наибольшая сумма — 19,4 млн рублей — поступила в фонд Собчак, при этом 3,65 млн рублей пошли на сбор подписей. Разрешение открыть счет телеведущая получила от ЦИК 26 декабря.

Бизнес-омбудсмен, лидер Партии Роста Борис Титов потратил на сбор подписей 1,8 млн рублей из 10,7 млн рублей избирательного фонда. В фонд одного из основателей «Яблока» Григория Явлинского поступило 10 млн рублей, из них почти 1,3 млн рублей уже потрачены на сбор подписей.

Лидеру «Коммунистов России» Максиму Сурайкину собранные к 27 декабря подписи обошлись в 220 тыс. рублей при общем размере фонда в 350 тыс. рублей. Данные по другим кандидатам ЦИК пока не приводит.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 26 декабря число желающих стать президентом России достигло 45 человек. Так, 20 партий уведомили ЦИК о проведении предвыборных съездов по выдвижению кандидатов в президенты. Помимо них, на выборы готовы идти 25 самовыдвиженцев.

В числе претендентов на высший государственный пост — действующий президент России Владимир Путин, директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, политик Сергей Бабурин, журналистка Екатерина Гордон. 26 декабря о намерении баллотироваться на пост президента объявила супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова.

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