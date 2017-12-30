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Порошенко сообщил об освобождении заложников в Харькове

Политика

«Спасибо за хорошую работу сотрудникам Национальной полиции и СБУ»

Порошенко сообщил об освобождении заложников в Харькове
Иллюстрация: Hk.npu.gov.ua
Сегодня в Харькове

Киев, 30 декабря 2017, 22:14 — REGNUM  В Харькове сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, удерживавшего заложников. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на странице в соцсети Twitter.

«Все заложники в Харькове освобождены, — написал глава государства. — Нападавший задержан. — Спасибо за хорошую работу сотрудникам Национальной полиции и СБУ».

Порошенко также добавил, что поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря неизвестный мужчина захватил заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове. ЧП произошло на улице Шевченко.

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