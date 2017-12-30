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Пушков об «уязвимости» Крымского моста: «Глупость года»

Политика

«Заявление об уязвимости крымского моста для ракет Украины — глупость года»

Пушков об «уязвимости» Крымского моста: «Глупость года»
Иллюстрация: Mintrans.ru
Крымский мост

Москва, 30 декабря 2017, 21:28 — REGNUM  ‏Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал заявление бывшего заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Романенко, назвавшего Крымский мост «уязвимым объектом».

«Заявление об уязвимости крымского моста для ракет Украины — глупость года, будь-то в устах экс-военного или в головах киевских стратегов», — написал сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что мост в Крым уязвим для авиаударов и ракет сухопутного и морского базирования.

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