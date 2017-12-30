Президент Украины назвал дату новых переговоров по обмену пленными

Киев, , 20:38 — REGNUM Представителям Киева в контактной группе по Донбассу поручено продолжать переговоры по обмену пленными. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил президент Украины Петр Порошенко во время визита в госпиталь к освобожденным из плена в Донбассе военным.

«Я уже поручил своим советникам, представителям в трехсторонней контактной группе, чтобы мы немедленно организовали встречу в продолжение переговоров», — сказал Порошенко.

Президент Украины выразил надежду, что уже 10 января 2018 г. пройдет первая встреча по этому вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабный обмен удерживаемыми лицами между официальным Киевом и республиками Донбасса состоялся вблизи Горловки 27 декабря текущего года.

По официальным данным, украинская сторона передала 233 человека, а в обратном направлении из ДНР и ЛНР отправились 74.

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