Штаб Собчак пожаловался на ролик «Единой России» в ЦИК

Москва, , 17:39 — REGNUM Юристы предвыборного штаба кандидата в президента Российской Федерации Ксении Собчак направили жалобу в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на агитационный ролик «Единой России». Об этом сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина в интервью РИА «Новости».

"Любое обращение, если оно поступит в ЦИК, конечно, будет рассмотрено, — сказала Гришина. — Оценку любого видеоматериала и доводов жалобы будем делать по факту того, что изложено в жалобе и что имеется в видеоматериале».

Добавим, что юристы предвыборного штаба Собчак считают, что короткий ролик «Единой России» нарушает сразу «несколько законов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеведущая Ксения Собчак в октябре 2017 года объявила о намерении принять участие в президентских выборах-2018 в РФ. Себя сотрудница СМИ позиционирует как кандидата «против всех» и утверждает, что на победу не рассчитывает.

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