ЦИК РФ обнародовал данные о сумме средств в избирательных фондах

Москва, , 16:59 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации на своем официальном сайте обнародовала первые сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в президенты страны.

Пока у ЦИК имеются сведения счетов пяти кандидатов — телеведущей Ксении Собчак (в ее фонде почти 19,5 млн рублей), бизнес-омбудсмена Бориса Титова (10,7 млн рублей), основателя «Яблока» Григория Явлинского (10 млн рублей), председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина (350 тыс. рублей) и лидера ЛДПР Владимира Жириновского (1 руб. 20 копеек).

Отмечается, что часть средств кандидаты в президенты уже израсходовали. Информация по другим кандидатам, которая основана на данных Сбербанка на 27 декабря, не приводится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента РФ состояться 18 марта 2018 года.

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