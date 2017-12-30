Госдеп США призвал РФ оказать влияние на президента Сирии

Вашингтон, , 16:26 — REGNUM Российская Федерация должна оказать влияние на руководство Сирии с целью добиться от Дамаска согласия на активизацию гуманитарной помощи страдающему населению. Об этом говорится в распространенном заявлении Госдепа США.

«Мы (власти США) повторяем наш призыв к РФ выполнить свои обязательства и обеспечить, чтобы режим Асада (президент Сирии Башар Асад) прекратил варварские атаки против мирных жителей Сирии», — говорится в сообщении.

В заявлении ведомства отмечается, что официальный Дамаск должен позволить осуществить эвакуацию тяжелобольных из осажденного района Восточной Гуты, а также разрешить доставку «медицинской и гуманитарной помощи» в регион.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 декабря российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил, что российские военные в Дамаске обеспечили эвакуацию 42 человек из пригорода Восточная Гута, контролируемого членами незаконных вооруженных формирований.

По данным Центра, вывоз людей проводился в рамках третьего этапа медицинской эвакуации пленных и заложников.

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