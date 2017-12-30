В ДНР готовятся к новогодним диверсиям украинских силовиков

Донецк, , 14:54 — REGNUM В период новогоднего перемирия украинские силовики могут совершить диверсионно-террористические акты на территории Донецкой народной республики, заявил 30 декабря журналистам официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

О подготовке таких акций свидетельствует то, что к линии соприкосновения в районах поселков Авдеевка, Водяное и Пески украинское командование передислоцировало подразделения полка специального назначения сил спецопераций ВСУ, основной «специализацией» которых являются диверсии и теракты.

«Мы не исключаем, что, воспользовавшись новогодним перемирием, украинская сторона намерена подготовить и реализовать свои диверсии на объектах жизнеобеспечения в мирных населенных пунктах нашей республики», — сказал Эдуард Басурин.

Он подчеркнул, что в связи с этой ситуацией в республике проводятся контрдиверсионные мероприятия, налажено взаимодействие силовых структур и спецслужб для пресечения попыток диверсий и терактов.

Читайте также: Украинская артиллерия пять раз обстреляла ДНР

Как сообщало ИА REGNUM, с полуночи 23 декабря в зона вооруженного конфликта объявлено «новогоднее» перемирие. Тем не менее, украинская сторона продолжает ночные артобстрелы жилых районов, а 29 декабря украинские СМИ сообщили о начале учений боевой авиации в зоне конфликта в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: Перемирие по-украински: в зоне «АТО» начались учения боевой авиации