Все идет по плану: европейские СМИ об обмене пленными Украиной и Донбассом

Киев, , 13:24 — REGNUM Европейские СМИ активно освещают тему масштабного обмена удерживаемыми лицами на Украине, который состоялся 27 декабря, отмечая этот шаг важнейшим этапом для полного выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе и установления мира в стране.

В материалах немецкой редакции «Евроньюс» делается акцент на высказывании специального представителя Виктора Медведчука относительно будущего Донбасса:

«Надеюсь, что на будущих переговорах будет найдено решение для Восточной Украины, — для достижения мира в Украине необходимо согласие по всем пунктам».

Отмечая надежность Медведчука как переговорщика, немецкое агентство DPA цитирует его комментарий о ходе первого этапа обмена пленными.

«Все идет по плану», — сказал он российскому каналу «НТВ», тем самым подтвердив, что его формула по возвращению пленных работает — из республик Донбасса домой вернулись 74 человека.

Материал DPA перепечатали такие крупные немецкие издания, как Der Tagesspiegel, Die Zeit и Die Welt.

Тот факт, что Медведчук является не только политиком, который напрямую ведет переговоры с президентом России и руководителями республик, но и выполняет все договоренности в полном объеме дает надежду на то, что будет проведен и следующий этап обмена.

О новом обмене идет речь в материале Deutsche Welle. Издание указывает на важную роль «украинского политика Виктора Медведчука, который является одним из представителей Киева на переговорах с повстанцами и считается близким к Путину».

«Медведчук сообщил о новом обмене — 19 пленных, удерживаемых повстанцами, на 74 лиц, удерживаемых Киевом. Дата этого события пока не называется», — пишет издание о втором эпапе анонсированного специальным представителем обмена пленными.

Издание также отмечает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствовали эту акцию как «важный гуманитарный жест и шаг к реализации» подписанных в Минске соглашений по урегулировании ситуации в Донбассе.

В то же время издание Die Welt сообщает, что среди освобожденных граждан были те, кто вышел на свободу как после нескольких месяцев, так и после нескольких лет. В частности, историк Игорь Козловский, пишет Die Welt, два года провел в плену по подозрению в хранении оружия.

«Значительным шагом в реализации Минских соглашений» назвал первый этап обмена пленными министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Политик считает это событие «прежде всего важным гуманитарным жестом перед Новым годом и православным Рождеством» 7 января.

ИА REGNUM напоминает, что 27 декабря 2017 года вблизи Горловки состоялся масштабный обменудерживаемыми лицами между официальным Киевом и республиками Донбасса, ДНР и ЛНР. По официальным данным украинская сторона передала 233 человека, а в обратном направлении из Донецка и Луганска отправились 74.