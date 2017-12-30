Клинцевич: Украинские оценки уязвимости моста в Крым — детский лепет

Москва, , 12:33 — REGNUM Разговоры неадекватных украинских генералов об ударе по Крымскому мосту — детский лепет и непонимание последствий, заявил 30 декабря первый зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова бывшего замначальника Генштаба Украины Игоря Романенко об уязвимости Крымского моста для воздушных и ракетных ударов.

По его словам, сумасшедших на территории Украины не так уж и много, а нормальные люди понимают, насколько опасны такие планы для их инициаторов.

Франц Клинцевич напомнил, что мост в Крым является гражданским обьектом, однако попытка удара по нему будет расцениваться как посягательство на территориальную целостность России и жизнь ее граждан. А в этом случае никаких церемоний не будет, подчеркнул Клинцевич.

«Как только взлетит какая-то ракета или самолёт с желанием нанести удар по Крымскому мосту… мы церемониться не будем, потому что это посягательство на нашу территориальную целостность и угроза для жизни граждан России… Поэтому это всё детский лепет, разговор не совсем адекватного генерала, не до конца понимающего последствия возможных таких действий», — сказал Франц Клинцевич.

При этом российский сенатор добавил, что украинские спекуляции на теме моста в Крым хоть и вызывают улыбку, но уже начинают раздражать.

«Клоунада вокруг Крыма с разговорами об аннексии у любого грамотного человека вызывает не только улыбку, а порой раздражение и омерзение», — заключил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко заявил, что мост в Крым уязвим для авиаударов и ракет сухопутного и морского базирования.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что строительство моста в Крым является фейком и имитацией.

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