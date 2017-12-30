К чему готовится Баку – переговорам со Степанакертом или войне?

Станислав Тарасов, , 11:45 — REGNUM

В последние дни уходящего года было сделано несколько любопытных заявлений относительно перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Так, помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов заявил следующее:

«Конечно, мы готовы к определенному компромиссу и конструктивному решению проблемы. В этой связи мы рассматриваем вопрос о предоставлении более широкой автономии нагорно-карабахскому региону в составе Азербайджана, а также полное обеспечение, в соответствии с законодательством Азербайджана и международно-правовыми нормами, гражданских, социально-экономических и культурных прав живущего там армянского населения для устойчивого, эффективного и справедливого урегулирования конфликта».

В свою очередь руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что Баку «положительно оценивает то, что после встречи в Женеве переговоры пошли в субстантивном ключе», имея в виду встречу глав Азербайджана и Армении. Кстати, это событие выделил и президент Армении Серж Саргсян в выступлении в министерстве иностранных дел (28 декабря 2017 года), но расставил совершенно иные политические акценты. «Независимо от отсутствия ощутимого прогресса в переговорном процессе, мы можем констатировать, что после почти годового перерыва состоялась женевская встреча президентов Армении и Азербайджана, в результате чего принято совместное заявление и достигнута договоренность относительно ослабления напряженности», — подчеркнул Саргсян.

Напомним, что эта проблема являлась камнем преткновения на переговорах по урегулированию конфликта после апрельской войны 2016 года. Ереван подписал Венские и Санкт-Петербургские соглашения, предусматривающие введение мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и появление там международных наблюдателей. Баку проигнорировал. И вот теперь Гаджиев уточняет, что «Азербайджан позитивно оценивает предложение сопредседателей Минской группы ОБСЕ о расширении миссии наблюдателей в зоне нагорно-карабахского конфликта». По его словам, «этот процесс должен идти параллельно с субстантивными, интенсивными переговорами по урегулированию карабахского конфликта».

Но сама логика процесса не позволяет, о чем как-то говорил президент Армении, «одновременно стрелять и вести переговоры». И если только Баку проявит последовательность в своих действиях, то выход на широкий переговорный процесс по урегулированию конфликта выглядит естественно. Во всяком случае, как сообщил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, «сторонам конфликта были переданы конкретные предложения, связанные с расширением миссии наблюдателей ОБСЕ» и «главы МИД Азербайджана и Армении договорились продолжить разговор по этим и другим вопросам нагорно-карабахского урегулирования во время запланированной на вторую половину января 2018 года встречи с участием «тройки» сопредседателей Минской группы (Россия, США и Франция)».

Это опровергает суждения некоторых армянских экспертов о том, что «расширение мониторинговой миссии ОБСЕ не связано с вопросами, которые лежат на столе переговоров». Связано, поскольку как сопредседатели МГ ОБСЕ, главы внешнеполитических ведомств и главы Азербайджана и Армении в своих так называемых оговорках сообщали, что «на столе переговоров все же лежат какие-то предложения по урегулированию конфликта», но о них ничего не сообщается. Вот почему заявление Гасанова о том, что Баку рассматривает вопрос о предоставлении Нагорному Карабаху «более широкой автономии», является продуманным информационным вбросом, рассчитанным на упреждение определенных внутренних событий. На наш взгляд, с предстоящими в 2018 году президентскими выборами в Азербайджане, на которых Ильхам Алиев будет вновь баллотироваться и которому необходимо продемонстрировать готовность к поискам компромиссных решений по урегулированию нагорно — карабахского конфликта.

К тому же предстоящий 2018 год для Закавказья будет сложным не только с точки зрения внутрирегиональной динамики, но и с позиции внешних факторов. Слишком непредсказуемо выглядят отношения между Вашингтоном и Тегераном, существует реальная опасность переноса противоречий и проблем с соседнего Ближнего в Закавказье. Реально видимые и существующие геополитические риски толкают Баку к более интенсивному переговорному процессу, хотя формат диалога Баку — Ереван при посредничестве Минской группы исчерпал себя и необходимо вводить в переговоры Степанакерт. Именно в этом контексте можно — конечно, с натяжкой — оценивать рассуждения помощника президента Азербайджана об «автономии» Нагорного Карабаха, начало работы азербайджанской политической элиты на этом направлении.

Есть, правда, и алармистский сценарий, озвученный бывшим министром иностранных дел Азербайджана Тофиком Зульфугаровым, согласно которому «если не будет наблюдаться активности в переговорном процессе по Карабаху, то летом будущего года (то есть накануне президентских выборов в Азербайджане — С.Т.) может возрасти интенсивность столкновений на линии соприкосновения войск и возникнуть угроза возобновления военных действий». Но все будет зависеть от того, кто и как станет передвигать фигуры на закавказской шахматной доске.