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Госпрограмма здравоохранения до 2025 года утверждена правительством РФ

Политика

Выполнить её будет непросто

Москва, 30 декабря 2017, 10:13 — REGNUM  Правительство Российской Федерации утвердило государственную программу развития здравоохранения, согласно которой средняя продолжительность жизни граждан России к 2025 году должна составить 76 лет. Об этом накануне, 29 декабря, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Сообщается, что одной из целей данной программы является снижение к 2025 году смертности населения трудоспособного возраста до 380 на 100 тыс. населения. Кроме того, в госпрограмме здравоохранения до 2025 года заявлены и другие цели, в частности, добиться снижения смертности от болезней системы кровообращения до 500 на 100 тыс. населения, снижение смертности от новообразований до 185 на 100 тыс. населения.

Также власти надеются к 2025 году добиться повышение удовлетворенности качеством медицинской помощи до 54%.

Все подробности госпрограммы здравоохранения раскрыты в соответствующих подпрограммах, подчеркнули в Минздраве. Среди таких подпрограмм — совершенствование оказания медпомощи, развитие и внедрение инновационных методов диагностики и лечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на ежегодной пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни российских граждан с начала 2000-х годов выросла с 65 почти до 73 лет.

Стоит отметить, что согласно одному из «майских указов» президента, которые Путин дал в 2012 году (в начале своего нынешнего срока президентства), средняя продолжительность жизни граждан России к 2018 году должна была составить 74 года, а коэффициент рождаемости должен вырасти до 1,753.

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Правительство России

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