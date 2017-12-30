Reuters: Россия поставляет КНДР нефть в обход санкций Совбеза ООН

Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Международное информационное агентство Reuters, основываясь на данных своих источников в «европейских службах безопасности», обвиняет Российскую Федерацию в поставках нефти и нефтепродуктов Корейской Народно-Демократичекской Республике в обход санкций Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Соответствующая публикация появилась на ленте Reuters сегодня, 30 декабря.

Reuters утверждает, что российские корабли якобы производили переправку нефтепродуктов на северокорейские корабли по крайней мере несколько раз в 2017 году. Уточняется, что как минимум в октябре и ноябре перегрузка нефтепродуктов и сырой нефти якобы осуществлялась с российских кораблей на северокорейские.

При этом один из источников Reuters отмечает, что у «европейских служб безопасности» нет точных данных о том, вовлечены ли в этот процесс российские власти, но «факт» перегрузки нефти или нефтепродуктов якобы точно зафиксирован.

«Нет доказательств, что они поддерживаются российским государством, но эти российские корабли дают дорогу жизни северокорейцам», — заявил ещё один источник Reuters.

Каких-то внятных доказательств того, что Россия действительно поставляет нефть и нефтепродукты в КНДР в обход санкций Совета Безопасности ООН Reuters не предоставляет — лишь заявления анонимных источников, основанные ни на чём.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, западным странам удалось протащить через Совета Безопасности ООН резолюции об экономических санкциях против КНДР. Причина введения этих санкций — непрекращающиеся ядерные и баллистические испытания, которые проводит Северная Корея, ставшая, по сути, ядерной державой.

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