Пентагону не дают покоя С-400, которые Турция покупает у России

Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Министерство обороны США вновь прокомментировало закупку Турцией зенитно-ракетных систем С-400 у Российской Федерации. Соответствующее заявление в интервью РИА Новости сделал представитель пресс-службы Пентагона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкие власти решили целенаправленно закупить у России высокоэффективные зенитно-ракетный комплексы С-400 для нужд вооружённых сил Турции.

12 сентября 2017 года Анкара сделала первый платёж в рамках соглашения о поставках С-400. 29 декабря стало известно, что Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставкам комплексов С-400.

По имеющимся данным, речь идёт о покупке четырёх дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд. Первые поставки С-400 ожидаются в марте 2020 года.

Власти США всегда крайне негативно относились к тому, что Турция, пока ещё являющаяся членом военного блока НАТО, закупает оружие у России, которую, Североатлантический альянс считает своим врагом.

Пентагон всё время подчеркивал, что российские С-400 никак не удастся интегрировать в управляющие системы НАТО и решение Турции закупить эти комплексы является тревожным.

Кроме того власти США заверили, что ускорят поставки американского оружия, которое Турция ранее закупила, но с поставками которого США непозволительно тянут.

Вот и теперь представитель Пентагона заявил, что совместимые со стандартами НАТО системы противоракетной обороны остаются лучшим вариантом для защиты Турции от всего спектра угроз в регионе, по мнению американской стороны.

«Турция продолжает придерживаться систем ПРО стран НАТО, в том числе системы Patriot США, для своих более широких и долгосрочных потребностей в противовоздушной обороне. США привержены ускорению поставок оборудования, приобретенного Турцией, по мере возможностей». — подчеркнули в американском военном ведомстве.