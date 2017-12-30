Посол РФ: Трамп хочет поладить с Москвой, но его стратегия ущербна

Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Намерение наладить отношения с Россией у американского президента Дональда Трампа существуют, однако принятая Вашингтоном Стратегия национальной безопасности демонстрирует недружественный настрой по отношению к Москве, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу RTVi.

«Исходя из содержания разговоров между российским президентом и американским президентом я делаю для себя вывод о том, что от желания наладить или поладить с Российской Федерацией Дональд Трамп не отказался», — сказал Антонов.

Российский дипломат подчеркнул, что обнародованная недавно Стратегия национальной безопасности, в которой Россия названа угрозой и конкурентом США, «вызывает сожаление».

«Мы видим многие ущербные моменты в этой концепции, — сказал Антонов. — Но мы готовы работать и выстраивать отношения с Соединенными Штатами Америки, даже имея такую, я бы сказал, недружественную концепцию, коей является обновленная концепция национальной безопасности».

Напомним, 18 декабря Трамп обнародовал новую стратегию национальной безопасности США. В ней Россия и Китай названы угрозой для Вашингтона:

«Китай и Россия бросают вызов мощи, влиянию и интересам Америки, пытаются размыть американскую безопасность и процветание».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российско-американские отношения стали для Москвы, пожалуй, главным разочарованием уходящего года.

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