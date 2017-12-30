Посольство РФ – об отказе сенаторам в визах: США не пошли навстречу Москве

Вашингтон, , 05:05 — REGNUM Отказ российской стороны в выдаче визы сенатору Джоан Шаин (штат Нью-Гемпшир, США) связано с тем, что на нее распространяется действие черного списка из-за недружественных действия в отношении России, сообщили в пресс-службе посольства РФ в США.

Комментируя сообщения в СМИ о том, что из-за отказа Шаин в визе в Россию не захотели ехать два сенатора от Республиканской партии, дипломатическое ведомство отметило: этим людям в выдаче виз не отказывали.

При этом Москва, как отметили в ведомстве, предлагала Вашингтону шаг навстречу, выдав визы американцам из черного списка, но если США со своей стороны предприняли бы симметричные меры. Однако Вашингтон не согласился на это.

Напомним, 29 декабря издание Politico сообщило, что сенаторы Рон Джонсон (штат Висконсин, США) и Джон Баррассо (штат Вайоминг, США) отменили поездку в Москву, выразив солидарность Шаин, которой российская сторона не дала визу. Джонсон при этом заявил:

«Решение отказать в визе члену нашей делегации от сената является неудачным и контрпродуктивным для улучшения отношений между нашими странами».

Отметим, что Шаин является инициатором запрета на использование Пентагоном продукции российской компании «Лаборатория Касперского». Она уверена, что «Лаборатории Касперского» «нельзя доверять защиту жизненно важной части национальной безопасности США».

Американка была включена в так называемый черный список граждан, недружественно проявляющих себя по отношению к России.

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