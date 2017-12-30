Олимпиада – не повод для «паузы»: Пентагон проведет учения в Южной Корее

Вашингтон, , 03:17 — REGNUM Совместные американо-корейские учения будут проведены, несмотря на предстоящие в городе Пхёнчхан (Южная Корея) XXIII Зимние Олимпийские игры, сообщил журналистам американский министр обороны Джеймс Мэттис.

По словам главы Пентагона, «пауза» в учениях возможна тогда, когда есть какие-то препятствия, например, дипломатического характера.

«Этого я в настоящее время не ожидаю», — сказал Мэттис.

Напомним, XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Союзники — США и Южная Корея — проводят совместные учения на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове.

Так, в начале декабря прошли крупнейшие маневры при участии 230 самолетов (из них — шесть истребителей-невидимок F-22 ВВС США). Следующие запланированы на начало 2018 года.

19 декабря южнокорейский президент Мун Чже Ин заявил, что предложил Вашингтону отложить совместные учения и что Пентагон рассматривает такую возможность.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря Сеул анонсировал начало маневров военно-морских сил, которые пройдут на «территории Республики Корея», а именно — на архипелаге Токто.

Острова Токто — спорная территория, которую Япония, как и Южная Корея, считает своей и называет Такэсима.

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