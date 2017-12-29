Марокко увидело «признаки отчаяния» в действиях Фронта ПОЛИСАРИО

Рабат, , 23:59 — REGNUM Официальный представитель правительства Марокко и министр по связям с парламентом и гражданским обществом Мустафа аль-Хальфи заявил о «признаках отчаяния» в Сахарской Арабской Демократической Республике (САДР) на фоне «последовательных побед» Королевства Марокко в 2017 году. Об этом сообщает 29 декабря Королевский консультативный совет по делам Сахары (CORSAC).

«Манёвры Фронта ПОЛИСАРИО отражают состояние растерянности, отчаяния и распада, которые преобладают в его рядах из-за результатов последовательных побед Марокко в защите своей территориальной целостности», — заявил аль-Хальфи на брифинге после заседания правительства под председательством премьер-министра Саада Эддина Отмани.

По словам министра, Марокко сегодня «продвигается вперёд твёрдыми и решительными шагами в защите и укреплении своей территориальной целостности и продолжает работать на местах в рамках модели развития, которая уже доказала свою ценность и приносит плоды».

«Любой, кто посещает регион, наблюдает за продолжающимися преобразованиями и проектами развития, призванными создать новый экономический полюс королевства», — отметил аль-Хальфи.

По его мнению, Марокко также достигло определённых успехов во внешней политике, как на Африканском континенте, так и на уровне Организации Объединенных Наций.

В этом контексте аль-Хальфи также отметил, что Африканский союз «больше не является платформой для провокаций против Королевства Марокко в его национальном деле, каковой он служил раньше», и сегодня Марокко стало «ведущей силой наряду с рядом других африканских лидеров в решении проблем Африки, таких как иммиграция, проблемы молодёжи и другие».

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Напомним, после завершения колониального правления Испании в регионе, в 1976 году началась война между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО — движением за освобождение Западной Сахары. В 1979 году ООН признала Фронт ПОЛИСАРИО легитимным представителем народа Западной Сахары.

В 1991 году между правительством Марокко и Западной Сахары было заключено соглашение о прекращении огня. С тех пор и по сегодняшний день в спорном крае действует Миссия ООН по организации референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), которая наблюдает за режимом прекращения огня.

На протяжении уже более четверти века безуспешно предпринимаются попытки сторон договориться об организации референдума, на котором народ Западной Сахары сможет окончательно сделать выбор между независимостью и вхождением в состав Марокко.

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