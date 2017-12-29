Суббота, 30 Декабря 2017 года
08:15:29 МСК

Пентагон: Мы убеждаем Турцию не покупать у России ЗРС С-400

Политика

Вашингтон наставает на том, что всё вооружение Турции должно быть совместимым с арсеналом НАТО

Вашингтон, 29 декабря 2017, 23:58 — REGNUM  США продолжают попытки уговорить Турцию не покупать российские системы ПВО С-400, заявил 29 декабря журналистам представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл.

По словам Джонни Майкла, США обеспокоены намерением Анкары принять на вооружение российские зенитно-ракетные системы С-400.

«Мы довели свою обеспокоенность по поводу приобретения С-400 до турецких должностных лиц», — сказал Джонни Майкл.

Представитель пресс-службы Пентагона подчеркнул, что Вашингтон придерживается точки зрения, согласно которой Турция должна иметь вооружение, совместимое с вооружением армий блока НАТО.

«Мы продолжаем диалог по этому вопросу и подчёркиваем важность сохранения оперативной совместимости в НАТО при приобретении любых крупных военных систем», — заявил Джонни Майкл.

Читайте также: Турция и РФ достигли окончательного соглашения по поставкам С-400

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря представители турецких вооруженных сил сообщили, что заказанные в России зенитно-ракетные системы ПВО С-400 будут подчиняться турецкому генштабу и обслуживаться турецким персоналом.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские системы ПВО С-400 Турция планирует обслуживать самостоятельно

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Продажа Турции российского зенитного комплекса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить