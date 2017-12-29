Пентагон: Мы убеждаем Турцию не покупать у России ЗРС С-400

Вашингтон, , 23:58 — REGNUM США продолжают попытки уговорить Турцию не покупать российские системы ПВО С-400, заявил 29 декабря журналистам представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл.

По словам Джонни Майкла, США обеспокоены намерением Анкары принять на вооружение российские зенитно-ракетные системы С-400.

«Мы довели свою обеспокоенность по поводу приобретения С-400 до турецких должностных лиц», — сказал Джонни Майкл.

Представитель пресс-службы Пентагона подчеркнул, что Вашингтон придерживается точки зрения, согласно которой Турция должна иметь вооружение, совместимое с вооружением армий блока НАТО.

«Мы продолжаем диалог по этому вопросу и подчёркиваем важность сохранения оперативной совместимости в НАТО при приобретении любых крупных военных систем», — заявил Джонни Майкл.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря представители турецких вооруженных сил сообщили, что заказанные в России зенитно-ракетные системы ПВО С-400 будут подчиняться турецкому генштабу и обслуживаться турецким персоналом.

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