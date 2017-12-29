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Российские военные эвакуировали 42 человека из пригорода Дамаска

Политика

В удерживаемой боевиками Восточной Гуте проходит обмен заложниками и пленными

Дамаск, 29 декабря 2017, 23:29 — REGNUM  Российские военные в Дамаске обеспечили эвакуацию 42 человек из пригорода Восточная Гута, контролируемого боевиками, сообщает 29 декабря российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Уточняется, что вывоз людей проводился в рамках третьего этапа медицинской эвакуации пленных и заложников.

«Эвакуировано 42 человека, включая 13 нуждающихся в неотложной медицинской помощи, а также 11 лиц, удерживаемых боевиками», — цитирует слова представителя ЦПВС агентство «РИА Новости».

Эвакуация проходит уже третьи сутки, за это время из Восточной Гуты вывезено 107 человек, из которых 29 нуждались в медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря глава российской делегации на переговорах по урегулированию в Сирии, проходящих в Астане, Александр Лаврентьев заявил, для активизации процесса обмена пленными и заложниками будет создана специальная рабочая группа.

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Стоит отметить, что этот процесс идет в зонах деэскалации конфликта, в частности в Хаме, Идлибе и Восточной Гуте.

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Мирное урегулирование в Сирии

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