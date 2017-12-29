В Гагаузии экс-президенту Румынии Бэсеску «безопасность не гарантируют»

Комрат, Молдавия, , 22:38 — REGNUM Власти Гагаузии не смогут гарантировать безопасность экс-президенту Румынии Траяну Бэсеску в случае его визита в автономию. Об этом заявила на итоговой годовой пресс-конференции башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах.

«Я бы ему не советовала приезжать в Гагаузию, потому что я бы не смогла обеспечить его безопасность. В должности президента господин Бэсекску, как говорится, наговорил. Я не знаю, заработал ли он политические дивиденды в своей стране, но то, что его возненавидели жители Гагаузской автономии, это однозначно», — приводит слова башкана «Гагауз-инфо».

Она добавила, что жители Гагаузии «неоднократно говорили, что мы — государственники, мы хотим жить в составе Республики Молдова».

О планирующемся визите Бэсеску в автономию говорили и на заседании муниципального совета Чадыр-Лунги — одного из райцентров Гагаузии. «Все мы знаем, что бывший президент Румынии разъезжает по Молдове и намерен приехать и в Гагаузию. Предлагаю принять решение о том, чтобы мы его тут не принимали, в городе, если он будет разъезжать с таким антигосударственными идеями и нарушения целостности Республика Молдова. Просто не принимать его и все», — заявил муниципальный советник Николай Калын.

«Промолчать мы не имеем права, потому что, кто молчит, с его согласия и делаются такие вещи. То есть с юридической точки зрения мы становимся соучастниками. Люди хотят жить в своей стране, и мы должны выражать мнение людей, которые нас поддержали и делегировали в совет. Мы должны отстаивать их интересы», — согласился другой советник Константин Келеш.

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску в свою очередь пообещал, что «совсем скоро» посетит Гагаузскую автономию.

«На днях я услышал декларацию одного из гагаузских лидеров, который заявил, что никогда нога Бэсеску не ступит в Комрат. Уверяю его, что я ступлю, и очень скоро. Потому что Румыния предлагает национальным меньшинствам решения», — сказал Бэсеску.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, общественники Гагаузии предостерегли экс-президента Румынии Траяна Бэсеску от визита в автономию, где он собирается рассказывать о преимуществах объединения Молдавии с Румынией. Бэсеску, недавно получивший гражданство Молдавии и ставший почетным председателем молдавской унионистской Партии национального единства, выразил намерение посетить Гагаузию в рамках агитационного турне за объединение с Румынией по городам Молдавии.

Первый председатель Верховного совета Гагаузской Республики Михаил Кендигелян заявил на брифинге в Комрате, что Бэсеску лучше не приезжать в Гагаузию: «Я насколько понял, Бэсеску готовится приехать в Комрат и посетить молдавский лицей, где учатся наши гагаузские дети. Думаю, что директор этого лицея и управление образования должны сделать все, чтобы Бэсеску сюда не приехал. Потому что здесь поднимутся сотни и тысячи людей. И Бэсеску не будет знать, с какой стороны выехать с Комрата и Гагаузии».

В свою очередь, председатель движения «Гагауз халкы», экс-депутат Народного собрания Гагаузии Иван Бургуджи заявил, что нога Бэсеску не должна ступить на гагаузскую землю.

«Сейчас рекламируют, что к нам будет приезжать господин Бэсеску и агитировать, чтобы мы объединились с Республикой Румыния. Я думаю, что мы не должны допустить, чтобы даже его нога ступала на землю Гагаузии с такими целями. Нельзя быть такими толерантными, как говорят, чтобы у нас в собственном доме об нас вытирали ноги. Так не должно быть», — заявил Бургуджи.

Напомним, прежний президент Молдавии Николай Тимофти предоставил Бэсеску молдавское гражданство, однако Игорь Додон, заняв пост президента, подписал указ об отзыве гражданства у бывшего румынского лидера. Бэсеску обжаловал это решение в суде и выиграл в первой инстанции, однако Апелляционная палата признала решение Додона законным. Бэсеску обжаловал это решение в Высшей судебной палате Молдавии.

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