Белый дом: США и Израиль вместе будут противодействовать Ирану

Вашингтон, 29 декабря 2017, 21:59 — REGNUM США и Израиль договорились противодействовать «враждебной деятельности Ирана», сообщил 29 декабря журналистам представитель Белого дома.
Об этом заявлении сообщило агентство RT.
Политика Ирана в этом заявлении охарактеризована как враждебная и требующая сотрудничества Вашингтона и Тель-Авива для противодействия ей.
«Две делегации достигли договорённости по общим рамкам будущего сотрудничества по враждебной деятельности Ирана», — цитирует агентство слова представителя Белого дома.
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Стоит отметить, что ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что США и Израиль обсуждают совместные планы сдерживания влияния Ирана на Ближнем Востоке.
Как сообщало ИА REGNUM, в Израиле Иран рассматривается как одна из главных угроз. В свою очередь, власти США пытаются разрушить ядерную сделку с Ираном, ранее заключенную при участии России и стран Евросоюза.
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