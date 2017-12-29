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Идею Соединённых Штатов Европы поддерживает около четверти граждан ЕС

Политика

Больше других инициативу Мартина Шульца одобряют жители Германии и Франции

Берлин, 29 декабря 2017, 21:59 — REGNUM  Граждане Германии и Франции, больше чем жители всех остальных стран Евросоюза поддерживают идею создания Соединённых Штатов Европы, однако и в этих двух государствах число сторонников данной инициативы составляет менее трети населения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией YouGov.

Согласно исследованию, за создание Соединённых Штатов Европы выступают всего 30% немцев и 28% французов.

В других странах отмечены ещё более низкие показатели: в Швеции и Финляндии — 13%, в Дании и Норвегии — 12%, в Великобритании — 10%.

Напомним, с инициативой о создании к 2025 году Соединённых Штатов Европы в начале декабря выступил председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц.

По его мнению, только такой шаг позволит странам ЕС противостоять сепаратизму и растущей угрозе со стороны правых партий, а также выдержать международную конкуренцию. Ключевым условием такого объединения, как считает лидер СДПГ должно быть наличие общей конституции, а члены ЕС, которые не поддержат будущую федеральную конституцию, должны будут автоматически покинуть союз.

Предложения Мартина Шульца поддержал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. В свою очередь, президент Чехии Милош Земан заявил, что «никто не нанёс большего вреда идее европейской федерализации, чем Мартин Шульц этим своим заявлением».

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