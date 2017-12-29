В новом году Польша займётся антипольскими санкциями Евросоюза

Варшава, , 21:34 — REGNUM Польские власти намерены посвятить первые три месяца нового года переговорам со странами-членами ЕС по поводу антипольских санкций, механизм которых был запущен 20 декабря Еврокомиссией.

Об этом 29 декабря сообщило «Польское радио», ссылаясь на соответствующее заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского.

В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий хотел бы обсудить этот вопрос с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером 9 января.

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Напомним, 20 декабря Европейская комиссия запустила механизм антипольских санкций ЕС из-за польской судебной реформы, которую Евросоюз счёл несовместимым с общими европейскими принципами.

Варшава может быть лишена права голоса в Совете ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия пришла к выводу, что судебная власть в Польше оказалась под полным контролем правительства.

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