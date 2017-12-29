Экс-глава Росграницы приговорён к девяти годам колонии за хищения

Москва, , 20:27 — REGNUM Мещанский суд Москвы 29 декабря признал экс-руководителя Росграницы Дмитрия Безделова виновным в финансовых махинациях на сумму 500 млн рублей и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

«Признать Дмитрия Безделова виновным и приговорить его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — приводит ТАСС слова судьи Олеси Менделеевой.

Сообщается, что ещё восемь фигурантов уголовного дела также приговорены судом к лишению свободы на сроки от двух до восьми лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году при проверке Росграницы выяснилось, что часть средств, выделенных на целевую программу «Развитие государственной границы РФ на 2003−2011 годы» оказалась на счетах банка «Агросоюз», крупнейшим бенефициаром которого тогда являлся отец экс-главы Росграницы Александр Безделов.

Сразу после проверки Дмитрий Безделов написал заявление об отставке по собственному желанию и вскоре покинул Россию. В 2014 году беглый чиновник был арестован правоохранительными органами Италии, а в апреле 2016 года передан российским властям.

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