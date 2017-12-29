Украина пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов за игру в составе ДНР

Киев, , 20:20 — REGNUM Федерация футбола Украины (ФФУ) пожизненно запретила 18 футболистам осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сообщили 29 декабря в пресс-службе ФФУ.

Пожизненно дисквалифицированы игроки, которые принимали участие в матчах в составе команд ДНР.

Напомним, 25 ноября 2017 года во время матча футбольного клуба «Шахтер» и «Металлист» дети военнослужащих ВСУ, воюющих против Донбасса, вышли на поле не в специальных футболках с надписями «Мой папа герой».

28 ноября украинские нацисты остановили автобус с футболистами в Харькове и потребовали объяснений. Спортсмены пообещали исправиться и надеть футболки на ближайшем матче. Однако спортсмены футболки так и не надели, заявив, что сделают это в более подходящий момент.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2017 года в Киеве неизвестные обстреляли из автомата автомобиль футболиста футбольного клуба «Динамо» Дениса Гармаша.

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