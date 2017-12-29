Путин подписал закон о пожизненных сроках для вербовщиков террористов

Москва, , 19:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин 29 декабря подписал поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за вербовку в ряды террористов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом повышается ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о терроризме.

К таковым относятся статьи «Террористический акт», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Организация террористического сообщества и участие в нём», «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», «Захват заложника», «Угон судна воздушного или водного транспорта, сопряжённые с совершением теракта» и «Акт международного терроризма».

В соответствии с новой редакцией УК наказание для вербовщиков по указанным статьям теперь будет составлять от 8 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей, либо пожизненное лишение свободы. Ранее максимальное наказание составляло до 10 лет тюрьмы.

Кроме этого, законом вводится новое понятие в Уголовном кодексе — «пропаганда терроризма». За это преступление теперь предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 7 лет, либо штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.