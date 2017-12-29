Изысканные яства от Кадырова получили российские военные в Сирии

Грозный, , 19:40 — REGNUM Российские военнослужащие, которые несут службу в Сирийской Арабской Республике, получили новогодний подарок от Чечни. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил для них около 15 тонн продуктов к Новогоднему столу. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter глава республики Рамзан Кадыров.

«Дорогие подарки получили перед Новым годом военнослужащие военной полиции, находящиеся в Сирии. По моему поручению им доставили от РОФ почти 15 тонн самых изысканных яств», — написал чеченский лидер.

Российские военные полицейские из Чечни решают в Сирии, по словам Кадырова, самые сложные задачи по поддержанию мира. Такой подарок для них — знак поддержки и уважения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии с декабря 2016 года находится батальон военной полиции Минобороны РФ из Чечни. Военнослужащие выполняют задачи по охране российской авиагруппы, поддержанию порядка в освобожденных от террористов городах, обеспечению безопасности центра по примирению. Кроме того, военные с Северного Кавказа обеспечивают безопасность мирного населения, сопровождают гуманитарные конвои.

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Во время ежегодной пресс-конференции 14 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин отозвался с благодарностью о военных из Чечни и других регионов Северного Кавказа, которые выполняли задачи, поставленные перед российской военной группировкой в Сирии, назвав их мужественными и дисциплинированными. По словам главы государства, полицейские с Кавказа пользуются особым доверием местного населения, так как они, как и жители Сирии, являются в основном суннитами.

«Они чувствовали, какая на них ответственность лежит, и выполняли свой долг достойно. Представляли интересы России», — подчеркнул Путин.