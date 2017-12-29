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Костромской полк ВДВ признан одним из наиболее боеспособными

Политика

Полк получил звание «ударного» по итогам летнего обучения

Кострома, 29 декабря 2017, 19:38 — REGNUM  Парашютно-десантному полку Ивановского ВДВ, который базируется в Костромской области, присвоено звание «ударной» воинской части, сообщает пресс-служба губернатора области.

Звание присвоено по итогам летнего обучения в 2017 году. Торжественное вручение вымпела «Ударной» воинской части состоится в Костроме. Затем он будет храниться в штабе, возле Боевого знамени.

Костромские десантники постоянно участвуют в парадах на Красной площади. За плечами подразделения — участие в Великой отечественной, урегулирование конфликтов в Закавказье, Приднестровье, Северной Осетии, миротворческая деятельность в Югославии выполнение боевых задач в ходе первой и второй войн в Чечне. В 2008 году полк участвовал в «Пятидневной войне» в Южной Осетии.

Также в Костроме, среди прочих, расквартирован 1065 гвардейский воздушно-десантный артиллерийский полк, также входящий в состав 98 гвардейской дивизии ВДВ. Подразделение неоднократно признавалось лучшим среди артиллерийских полков военно-десантных войск России. В декабре полку исполнилось 73 года с момента образования.

Справка ИА REGNUM. В России статус «ударных» соединений присваивается наиболее боеспособным мотострелковым, танковым, воздушно-десантным, десантно-штурмовым подразделениям, а также морской пехоте.

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Военно-воздушные силы

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