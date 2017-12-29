Адвокат Саакашвили назвал голосовую экспертизу СБУ фальсификацией

Киев, , 19:00 — REGNUM Экспертиза голосов Михаила Саакашвили и бизнесмена Сергея Курченко на аудиозаписях их телефонного разговора была подтасована СБУ, как и сам факт этого разговора, заявил 29 декабря адвокат экс-губернатора Одесской области Руслан Чернолуцкий.

О его заявлении агентство «Интерфакс-Украина» сообщает 29 декабря. Чернолуцкий утверждает, что Саакашвили не только не разговаривал с Курченко, но и никогда не знакомился с ним.

«Саакашвили никогда с Курченко не знакомился и не разговаривал, наша позиция здесь ясна. Мы считаем, что все плёнки, все голоса сфальсифицированы, и, понятное дело, что государственный институт экспертиз, подведомственный СБУ, другой экспертизы, кроме как подтвердить сфабрикованные голоса, и не мог сделать», — сказал журналистам Чернолуцкий.

Кроме того, Чернолуцкий выразил удивление фактом того, что пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган имеет доступ к этим материалам и противозаконно публикует данные, относящиеся к категории материалов досудебного следствия.

«Поэтому нужно ещё разобраться, каким образом у неё в принципе информация о каких-то экспертизах», — добавил адвокат Михаила Саакашвили.

Напомним, ранее в украинских СМИ было объявлено, что экспертиза СБУ подтвердила подлинность голосов на аудиозаписи разговоров Саакашвили с Сергеем Курченко, которую власти Украины приводят в качестве доказательства связи Саакашвили с Виктором Януковичем и пресловутой «рукой Кремля».

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