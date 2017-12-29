Варшава собирает рать в свою защиту

Станислав Стремидловский, , 19:03 — REGNUM

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский объявил о начале консультаций со всеми странами-членами Европейского союза в связи с запуском процедуры применения к Варшаве статьи 7 Договора о Евросоюзе из-за возможного нарушения верховенства права в этой стране. Напомним, что этот вопрос должен обсудить Совет ЕС, в котором заседают министры иностранных и европейских дел стран-членов. Чтобы констатировать явный риск серьезного нарушения европейских ценностей и права в Польше, за постановление должны проголосовать 4/5 членов Евросоюза, то есть 22 государства.

«Мы поговорим со всеми, даже теми, кто ясно заявляет, что не заинтересован в поддержке Варшавы в споре с ЕС», — подчеркнул Ващиковский. У Польши есть три месяца. По словам главы польской дипломатии, многое будет зависеть от Болгарии, которая в январе возглавит Совет Европейского союза. Однако сомнительно, что София станет сочувствовать Варшаве. Несмотря на то, что Болгария формально принадлежит Восточной Европе, как и Польша, страны-локомотивы ЕС выделяют ее из общего ряда. Как говорил по сему поводу президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя вероятность привлечения к новым интеграционным проектам стран Восточной Европы, где «националистические тенденции» сильнее и «они больше не хотят иметь ничего общего» с Европой, «я был в августе в Болгарии. Есть люди, которые чувствуют себя Европой».

В свою очередь, австрийская газета Der Stadtard называет болгарского премьер-министра Бойко Борисова «очень удобным» партнером для канцлера Германии Ангелы Меркель и, следовательно, для Европейской комиссии. Как заявил изданию бывший министр юстиции Болгарии Христо Иванов, премьер «не нарушает правил и на первый взгляд не имеет собственного мнения». И это «особенно ценно во времена Brexit, председателя правительства Венгрии Виктора Орбана и лидера польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. «Когда в Брюсселе обсуждается конкретная тема, а у немцев есть четкая позиция, мы голосуем с немцами, — говорит Иванов. — В противном случае, как рекомендовала Еврокомиссия, у нас нет собственной болгарской позиции». Небольшой шанс для Варшавы здесь заключается в том, что София будет руководить работой Совета ЕС в ситуации политической нестабильности в Германии, где до сих пор не сформирована правящая коалиция, то есть нет правительства.

Поэтому серию консультаций Польша всё же начинает с проверенных союзников. Как сообщил Ващиковский, 3 января 2018 года глава польского правительства Матеуш Моравецкий встретится в Будапеште с Орбаном. Ожидается, что одной из главных тем переговоров между премьерами будет сотрудничество Варшавы и Будапешта на форуме Европейского союза. После того, как Еврокомиссия 20 декабря запустила штрафную процедуру, передает Заграничная служба Польского радио, Орбан подтвердил, что его страна будет блокировать любые попытки наложить на Польшу санкции. Но есть нюанс. На сайте венгерского правительства приведено интервью главы кабинета радиостанции Kossuth Rádió, где он действительно признал, что «в интересах Будапешта действовать в знак солидарности с польским народом» и «четко заявил, что поляки не могут быть подвергнуты каким-либо наказаниям».

Вместе с тем Орбан сказал и другое. Говоря о запуске статьи 7 против Варшавы, венгерский премьер отметил: кто нападает на Польшу, тот нападает на всю Центральную Европу. Он назвал действия Евросоюза несправедливыми и неправомочными, указывая на то, что без Польши нет сильной Центральной Европы. И добавил, что подавляющее большинство поляков согласно с венграми в нежелании принимать мигрантов и беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки, поскольку Польша уже приняла «десятки тысяч мигрантов из бывших советских республик, а также более одного миллиона украинцев». Однако Еврокомиссия, запустив процедуры по статье 7, ограничилась лишь претензиями к судебной реформе, инициированной «Правом и Справедливость». Беженцы — иное дело.

И это ставит вопрос о создании «вилки» для Варшавы, когда проблему судебной реформы и проблему миграции могут развести. Буквально на днях депутат Сейма Польши и отец польского премьера Корнель Моравецкий в интервью газете Rzeczpospolita сделал интригующее заявление. «7 тысяч беженцев, которых было готово принять предыдущее правительство («Гражданской платформы"-Польской крестьянской партии — С.С.), на 40-миллионную страну не должны быть проблемой, — сказал Моравецкий-старший. — Предложите им нашу культуру. Мы должны сделать из беженцев нас. Установить для новичков требования, заставить их приложить усилия, самим предпринять действия, которые преобразуют «их» в «нас». Правительство Моравецкого должно открыть гуманитарные коридоры. Нет причин ждать».

Эти слова взорвали польское общество. «Являются ли они лишь частным мнением Корнеля Моравецкого, легендарной фигуры для свободной Польши, но сегодня лидера небольшого парламентского клуба, или это эффект переговоров с канцелярией премьер-министра и сигнал об изменении политики, которое ныне готовится? — задался вопросом поддерживающий PiS портал wPolityce. — Оно стало бы поворотом на 180 градусов в деле, которое было одним из решающих факторов на выборах 2015 года. Такое изменение необъяснимо не только сторонникам объединенного правого лагеря, но и подавляющему большинству поляков. И изменение непростительное». А пресс-секретарь правительства Иоанна Копчиньская подчеркнула, что «мы уважаем мнение депутата Моравецкого, но решение о возможном открытии гуманитарных коридоров не может быть сделано только на основе высказанного им мнения. Мы слушаем голос всего польского общества — и тех, кто поддерживает такое решение, и тех, кто против него».

Между тем «Право и Справедливость» вполне могло бы попробовать в переговорах с Еврокомиссией «обменять» свое согласие на прием мигрантов на то, что ЕК закроет глаза на судебную реформу. Что касается польского общества, то ему PiS может объяснить свой разворот тем, что решило принять беженцев, уступив просящим об этом Ватикану и папе Римскому Франциску, а не Брюсселю. Причем самих мигрантов расселить в тех воеводствах Польши, где власть находится в руках оппозиции, чтобы таким образом создать ей проблемы в контексте местных выборов, запланированных на осень 2018 года. Однако в этом случае Варшава разрушила бы общий фронт с Будапештом, с которым она до сих пор блокируется в неприятии миграционной политики Евросоюза. Польскому министру иностранных дел и главе правительства очевидным образом предстоит сделать трудный выбор, и уже, видимо, скоро.