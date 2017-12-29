Клинцевич: Эвакуация главарей ИГ* вертолётами США бросает тень на страны ЕС

Москва, , 18:49 — REGNUM Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал информацию сирийских СМИ об эвакуации лидеров террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вертолётами США из провинции Дейр-эз-Зор.

По мнению сенатора, данная информация является «ещё одним подтверждением тесного сотрудничества» возглавляемой США международной коалиции с террористами в Сирии.

«Хочу специально обратить внимание: подобные действия не могут не бросать тень и на европейские страны, входящие в эту коалицию. Осталось только определить: они действительно не в курсе того, что делает их «старший брат», или просто закрывают на это глаза», — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

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Сенатор также призвал «называть вещи своими именами», отметив, что «эвакуируют людей, попавших в беду», а в данном случае речь идёт о спасении Соединёнными Штатами боевиков для дальнейшего их использования против властей Сирии.

«В данном случае американские военные спасают боевиков в Сирии от полного уничтожения, и отнюдь не из соображений гуманности. Налицо явное стремление использовать их в борьбе с правительственным войсками, влив в так называемые Сирийские демократические силы, поддерживаемые США», — отметил Клинцевич.

Напомним, ранее сегодня сирийское государственное агентство SANA сообщило, что главари «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 27 декабря были эвакуированы вертолётами ВВС США из нескольких районов в восточной сирийской провинции Дей-эз-Зор и доставлены в южную части соседней провинции Хасаке.

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