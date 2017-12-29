The Hill: Что ждет США в 2018 году?

Максим Исаев, , 20:17 — REGNUM

С какими стратегическими угрозами могут столкнуться США в 2018 году со стороны КНР и России? Данный вопрос требует внимательного рассмотрения. В следующем году одним из приоритетных направлений деятельности президента США Дональда Трампа станет сохранение и укрепление американского суверенитета, пишет Джон Болтон в статье для The Hill.

Наверное, самое большое разочарование Трампа в 2017 году было связано с Китаем. Надежды на возможное значительное улучшение отношений, особенно с сфере международной торговли, оказались напрасными. Несмотря на огромное внимание, которое Трамп уделил председателю КНР Си Цзиньпину, во внешней политике Пекина произошли незначительные изменения как в сфере двусторонних отношений, так и на глобальном уровне. Нет никаких признаков, свидетельствующих об улучшении торговых отношений между двумя странами. Китай также не стремится бороться с кражей американской интеллектуальной собственности или ослабить жесткие правила в отношении иностранных трейдеров и инвесторов.

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Пекин также стремится установить контроль и расширить свое влияние в Южно-Китайском море, он продолжает угрожать интересам Японии и Тайваня в Восточно-Китайском море. По всей вероятности, в 2018 году напряженность в данных регионах продолжит нарастать. В Индии внимательно следят за действиями КНР, рост экономической и военной мощи которой вызывает у индийского руководства всё большее беспокойство. Администрация Трампа должна внимательно отслеживать вспышки напряженности вдоль границ КНР, поскольку любая из подобных вспышек может привести к военной конфронтации если не в 2018 году, то в следующем.

Надежды Белого дома на поддержку КНР в противодействии ядерным амбициям Северной Кореи также не оправдались. Си Цзиньпин разыграл США так же, как и его предшественники, пообещав оказать серьезное давление на КНДР. Однако в конце 2017 года появились обнадеживающие новости о том, что китайские и американские военные обсудили возможные сценарии, связанные с крахом политического руководства КНДР или военным конфликтом на Корейском полуострове. Пока неясно, как далеко продвинулись переговоры, однако сам факт подобных переговоров свидетельствует о том, насколько взрывоопасна ситуация на полуострове. Таким образом, 2018 год будет иметь решающее значение не только в отношении северокорейского кризиса, но и для китайско-американских отношений, которые могут существенно улучшиться или резко обостриться.

Что касается России, президент страны Владимир Путин не собирается покидать политический Олимп, по крайней мере, пока. Вполне вероятно, что 2018 год будет успешным для него. Путин — это политический лидер, сконцентрированный на национальных интересах России, защищающий свою Родину, а не дискредитированную идеологию. Противодействуя политике США, Путин знает, когда можно отступить, при этом он даже готов заключать соглашения, когда это ему выгодно. Но представлять тему о возможном развитии российско-американских отношений в романтическом свете нет смысла. Они должны основываться не на личных отношениях, а на реальной политике.

Помимо угрозы, которую Россия представляет для Восточной и Центральной Европы, Россия укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке. Всего несколько недель назад Дума ратифицировала соглашение, которое позволит значительно расширить военно-морскую базу РФ в сирийском порту Тартус. В 2015 году бывший президент США Барак Обама был просто ошеломлен, когда узнал, что недалеко от Латакии — главного портового города Сирии на Средиземном море — появилась российская авиабаза. США не сталкивались с подобной ситуации с 1970-х годов, когда бывший президент Египта Анвар Садат прекратил сотрудничество с военными советниками СССР и начал ориентироваться на страны Запада.

Расширение военно-морской базы в Тартусе приведет к увеличению возможностей Кремля в проецировании своей силы в ближневосточном регионе. Поддержка президента Сирии Башара Асада со стороны Москвы позволила нынешнему сирийскому руководству сохранить свою власть. Настойчивость России в 2017 году позволила Тегерану создать так называемый наземный мост через Ирак и Сирию в Ливан. Возникшую российско-иранскую ось необходимо занести в американский список угроз на Ближнем Востоке в один ряд с ядерной программой Ирана.

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Наконец, нужно напомнить о глупости, которую позволили себе Совбез и Генеральная Ассамблея ООН, раскритиковав решение США о переносе американского посольства в Иерусалим. Подобная ошибка, совершенная ООН, может привести к разрушительным последствиям для этой организации. Учитывая также решение Международного уголовного суда о необходимости расследования предполагаемых военных преступлений США в Афганистане, в новом году у Трампа будет достаточно причин для отстаивания американского суверенитета.

Ни один из последних президентов США не делал такой сильный акцент на защите американского суверенитета. Действия ООН и Международного уголовного суда предоставляют Трампу возможность предпринять в 2018 году решительные политические и экономические шаги. Можно сказать, что 2017 год был связан с бурной международной политикой, однако, есть вероятность, что в сравнении с 2018 годом 2017 год покажется очень спокойным.

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