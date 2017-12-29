Павел Грудинин получил право открыть избирательный счет

Москва, , 18:20 — REGNUM Центризбирком разрешил директору Совхоза имени Ленина Павлу Грудинину, выдвинутому от партии КПРФ в качестве кандидата в президенты России, открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда, пишет 29 декабря «Российская газета».

Грудинин как выдвиженец от парламентской партии освобождается от сбора подписей. Он может стать вторым зарегистрированным кандидатом на выборы президент России после лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Сегодня, 29 декабря, ЦИК также разрешил открыть избирательный счет выдвиженцу от партии «Российский общенародный союз» Сергею Бабурину и Екатерине Гордон, кандидату от «Партии добрых дел». Им предстоит собрать 100 тыс. подписей, но не более 2,5 тыс. в одном регионе.

Отметим, специальный избирательный счет все кандидаты должны открывать в одном месте: в отделении Сбербанка в Оружейном переулке Москвы. Все расходные материалы на предвыборную кампанию: подписные листы, агитационные материалы и прочие расходы оплачиваются из избирательного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Грудинин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ 28 декабря 2017 года. Ранее съезд КПРФ принял решение о выдвижении кандидатуры Павла Грудинина на выборы президента России.

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