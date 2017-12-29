Лавров отказался назвать имена главных мировых «дебилов»

Москва, , 17:53 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров отказался называть имена главных «дебилов» в мировой политике, чтобы никого не обидеть. Об этом министр сказал 29 декабря в эфире юмористической передачи «Международная пилорама» на телеканале НТВ.

Ведущий передачи Тигран Кеосаян спросил главу внешнеполитического ведомства России, кто на его взгляд сегодня главный «дебил» в мировой политике. Лавров сказал:

«Не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть, оставив без внимания».

Ведущий также задал главе МИД шуточный вопрос, в какие выборы Россия еще планирует вмешиваться в следующем году. На что Лавров ответил, что японского императора снять не получается.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа 2015 года глава МИД России на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Аделемаль-Джубейром едва слышным голосом произнес «дебилы», после чего прозвучало более крепкое слово.

Позднее, 31 мая 2016 года, глава внешнеполитического ведомства извинился и сказал, что он не один попадал в ситуацию, когда микрофон был включен, а человек этого не знал.

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