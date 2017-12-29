В Узбекистане подготовят стратегию для Года поддержки предпринимательства

Ташкент, , 17:49 — REGNUM В Узбекистане подготовят проект государственной программы по реализации стратегии действий в «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий». Как сообщает podrobno. uz, согласно распоряжение президента республики Шавката Мирзиёева, сводная рабочая группа проведет критический анализ реализации стратегии действий в 2017 году. Затем в течении десяти дней с 5 по 15 января будет организовано широкое общественное обсуждение документа, в том числе посредством его размещения в интернете. Наконец, 20 января специалисты, с учетом поступивших замечаний, доработают программу и передадут ее на утверждение главы государства.

Президент поручил отразить в ней практические меры по реализации принципов «народ является единственным источником и автором законов», «важнейшие решения, касающиеся жизни страны, принимаются на основе непосредственного диалога с народом, с учетом мнений общественности».

Одним из ключевых направлений стратегии станет совершенствование и широкое развитие системы оказания государственных услуг в новых условиях, а также переход на модель инновационного развития, поддержку прогрессивных, современно мыслящих, инициативных граждан и предпринимателей.