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В Узбекистане подготовят стратегию для Года поддержки предпринимательства

Политика

В обсуждении документа примет участие широкая общественность

Ташкент, 29 декабря 2017, 17:49 — REGNUM  В Узбекистане подготовят проект государственной программы по реализации стратегии действий в «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий». Как сообщает podrobno. uz, согласно распоряжение президента республики Шавката Мирзиёева, сводная рабочая группа проведет критический анализ реализации стратегии действий в 2017 году. Затем в течении десяти дней с 5 по 15 января будет организовано широкое общественное обсуждение документа, в том числе посредством его размещения в интернете. Наконец, 20 января специалисты, с учетом поступивших замечаний, доработают программу и передадут ее на утверждение главы государства.

Президент поручил отразить в ней практические меры по реализации принципов «народ является единственным источником и автором законов», «важнейшие решения, касающиеся жизни страны, принимаются на основе непосредственного диалога с народом, с учетом мнений общественности».

Одним из ключевых направлений стратегии станет совершенствование и широкое развитие системы оказания государственных услуг в новых условиях, а также переход на модель инновационного развития, поддержку прогрессивных, современно мыслящих, инициативных граждан и предпринимателей.

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