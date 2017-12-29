США поставят ракеты в две соседние с Россией страны

Вашингтон, , 17:38 — REGNUM ВВС США заключили контракт с компанией Raytheo Missile Co. на производство ракет класса «воздух-воздух», которые будут поставляться в десять стран мира, в том числе граничащие с Россией Польшу и Японию, сообщает пресс-служба Пентагона.

По информации ведомства, контракт общей суммой $634,2 млн предусматривает производство усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120 AMRAAM, также компания поставит запчасти и телеметрическое оборудование к ним.

Производство ракет будет осуществляться на территории штата Аризона. Предполагаемой датой исполнения работ указано 31 января 2020 года.

Сообщается, что помимо Польши и Японии, ракеты будут поставлены также в Южную Корею, Марокко, Индонезию, Румынию, Испанию, Турцию, Бахрейн и Катар.

Ракеты AIM-120 AMRAAM предназначены для поражения воздушных целей за пределами их прямой видимости. Являются основным вооружением некоторых моделей истребителей F-15, F-16, F/A-18 и F-22. Помимо ВВС США, данный тип ракет находится на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран — членов НАТО.

AIM-120 применялись в 1992—1993 годах в Ираке против истребителей МиГ-23 и МиГ-25, а также в 1999 года в ходе агрессии НАТО в Югославии против истребителей МиГ-29.