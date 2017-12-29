В Узбекистане создана организация для защиты прав молодежи за рубежом

Ташкент, , 17:08 — REGNUM В Узбекистане создана негосударственная некоммерческая организация для защиты прав молодежи республики за рубежом. Как сообщила пресс-служба Министерства юстиции республики, основными целями и задачами ННО «Международная ассоциация молодежи Узбекистана» определены работа с молодыми людьми, работающими и обучающимися за рубежом, защита их прав и интересов, поддержка и стимулы, а также приверженность Родине.

Напомним, о необходимости создания ассоциации в своем послании парламенту заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Сегодня многие наши молодые люди получают образование, работают за рубежом, — отметил он. — Конечно, среди них есть и те, кто нашел там свое призвание, живет благополучно. Однако тоска по Родине — сильное чувство, которое никогда не покидает человека, если он находится вдали от родного дома».

«Поэтому, — подчеркнул глава Узбекистана, — нам нужно налаживать постоянную связь с соотечественниками, проживающими за рубежом, укреплять работу по защите их прав и законных интересов, поддерживать тех, кто желает вернуться на Родину. С этой целью следует образовать Международную ассоциацию молодежи Узбекистана и создать соответствующие условия для ее эффективной деятельности».