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В парламенте Британии пригрозили санкциями Facebook и Twitter из-за России

Политика

От руководства соцсетей требуют данных о «дезинформационной кампании России» в ходе референдума по Brexit

Лондон, 29 декабря 2017, 16:59 — REGNUM  В парламенте Великобритании пригрозили ввести санкции в отношении Facebook и Twitter, если руководство этих социальных сетей не будет реагировать на запросы о предполагаемом вмешательстве России в референдум по Brexit, передаёт The Guardian.

Как заявил глава парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту Дэмиен Коллинс, занимающийся данным расследованием, компаниям был предоставлен срок до 18 января, чтобы предоставить все подробные сведения о «дезинформационной кампании России» в Facebook и Twitter.

По словам парламентария, от администрации социальных сетей ранее последовала «неадекватная» реакция на данный запрос.

«Должен быть способ тщательного отслеживания действий, который такие компании, как Facebook, используют для идентификации источников дезинформации, в том числе политически мотивированной и исходящей от другой страны», — отметил Коллинс.

Он отметил, что руководство социальных сетей также должно проинформировать парламентариев о том, каким образом можно противостоять подобным действиям.

Публикацию в The Guardian уже прокомментировали в посольстве России в Лондоне. «Придумывайте фейковые доказательства или вас ждут санкциями. Дэмиан Коллинс, сейчас 2017 год, а не 1984-й», — говорится в сообщении российского дипведомства в Twitter.

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Информационная война против России

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