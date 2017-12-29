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В Калуге отметили 76-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Политика

В митинге приняли участие руководители города, ветераны, учащиеся калужских школ, представители ветеранских и общественных организаций

В Калуге отметили 76-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Иллюстрация: Пресс-служба Городской думы Калуги
В Калуге почтили память воинов, павших при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков

Калуга, 29 декабря 2017, 15:57 — REGNUM  29 декабря в Калуге почтили память воинов, павших при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

Глава городского самоуправления Александр Иванов и городской голова Константин Горобцов возложили венки к Вечному огню на площади Победы. Как сообщает пресс-служба Городской думы, в митинге, посвящённом 76-й годовщине освобождения Калуги, приняли участие руководители города, ветераны, учащиеся калужских школ, представители ветеранских и общественных организаций.

«Дата 30 декабря 1941 года для жителей Калуги стала священной, — заявил Александр Иванов. — В этот день части героической 50-й армии под командованием генерала Ивана Васильевича Болдина после тяжелых и кровопролитных боев завершили операцию по освобождению Калуги. В этот день мы глубоко скорбим о погибших. Каждый из нас хранит в душе глубокую признательность тем, кто выстоял и победил в священной войне, тем, кто отдал свою жизнь за Родину, за жизнь будущих поколений. Поколение фронтовиков и тружеников тыла в неимоверно тяжелых условиях проявило исключительный героизм и мужество, стойкость и силу духа. Эти качества позволили не только изгнать с родной земли вероломного и беспощадного врага, но и возродить Калугу, вернуть ее к мирной жизни. Память о наших отцах и дедах, защитивших Отчизну, навсегда останется в сердцах благодарных потомков. С праздником вас, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! Мирного неба над головой!».

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