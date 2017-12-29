Путин ратифицировал Соглашение о расширении базы ВМФ России в Тартусе

Москва, , 16:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин 29 декабря подписал федеральный закон о ратификации соглашения о расширении территории пункта ВМФ России в сирийском Тартусе, сообщается на официальном портале правовой информации.

«Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота в районе порта Тартус», — указано в тексте документа.

Соглашение по базе ВМФ в Тартусе между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой получило статус федерального закона № 441-ФЗ от 29 декабря 2017 года

Соглашение будет действовать со дня его подписания в течение 49 лет с возможностью неоднократного автоматического продления еще на 25 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря Совет Федерации РФ уже ратифицировал соглашение о расширении пункта ВМФ в Сирии.

Соглашение предусматривает расширение территории пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации в районе порта Тартус и правовой статус захода российских военных кораблей в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики.

Российский Военно-Морской Флот получил базу для операций в акватории Средиземного моря.

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