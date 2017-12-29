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НАТО идёт к диалогу с Россией по военной линии: Радио REGNUM

Политика

В НАТО намерены предпринять попытку реанимировать отношения с Россией

НАТО идёт к диалогу с Россией по военной линии: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 29 декабря 2017, 17:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: РФ вводит ограничения для США и создаёт реестр взяточников: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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