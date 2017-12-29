SANA: Вертолёты США эвакуировали главарей ИГ* из провинции Дейр-эз-Зор

Дамаск, , 16:31 — REGNUM Главари террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 27 декабря были эвакуированы вертолётами ВВС США из нескольких районов в восточной сирийской провинции Дей-эз-Зор. Об этом 29 декабря сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные источники.

По информации агентства, несколько американских вертолётов низко пролетели над лагерем для временно перемещённых лиц Ас-Сед и приземлились вблизи плотины «Аль-Басель» в южной части соседней провинции Хасаке.

Сообщается, что ранее несколькими американскими вертолётами в провинцию Хасаке уже были вывезены 47 главарей террористов. При этом, как утверждает агентство, раненые боевики были направлены на лечение при помощи международной неправительственной организации «Врачи без границ».

«В последние месяцы США оказывали различную поддержку террористам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM ) в Сирийской пустыне, в том числе снабжали их разведданными для совершения атак на позиции сирийской армии. Американская авиация совершила десятки рейдов, вывозя главарей-иностранцев, чтобы спасти их от неизбежной смерти», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на текущей неделе правительство Сирии направило обращение в ООН, в котором обвинило международную «антитеррористическую коалицию» во главе с США в сделках с террористами и координацией с ними своих действий.

27 декабря начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что на территории американской базы Эт-Танф на юге Сирии действует лагерь по подготовке отрядов боевиков.

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