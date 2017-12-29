Южная Осетия закрыла границу с Грузией

Цхинвал, , 16:21 — REGNUM Проезд из Южной Осетии в Грузию в пунктах пропуска на государственной границе между республиками будет закрыт на период новогодних праздников. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщил Комитет государственной безопасности Южной Осетии. Причиной закрытия границы в ведомстве назвали усиление мер безопасности.

«Комитет государственной безопасности республики информирует, что в связи с усилением мер безопасности в канун Нового года, с 21:00 часов 31.12.2017 года временно прекращается пропуск граждан в местах упрощенного пересечения Государственной границы с Грузией», — говорится в сообщении комитета на официальной странице в Facebook.

Приостановка работы пунктов пропуска будет действовать до 2 января. Их работа возобновится в обычном режиме в 06:00, уточнили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, подобные меры предосторожности Комитет госбезопасности Южной Осетии предпринимает обычно в течение последних лет в связи в праздничными днями, политическими событиями в обоих регионах, другими поводами. Так, пункты пропуска на югоосетино-грузинской границе закрывались по инициативе КГБ Южной Осетии в мае 2015 года в связи с празднованием Дня независимости Грузии, в 2016 году в день проведения выборов в грузинский парламент.

Пропуск граждан в местах пересечения государственной границы с Грузией обычно прекращается также 7 и 8 августа, в период проведения траурных мероприятий, посвященных годовщине военной атаки Грузии на Южную Осетию.

Как отмечают в КГБ, такие меры предпринимаются во избежание дестабилизации обстановки в приграничной зоне Республики Южная Осетия.

Стоит отметить, что только в ноябре 2017 года на югоосетино-грузинском участке границы был задержан 51 нарушитель. Среди них 30 человек нарушили государственную границу и 21 — пограничный режим.

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