Володин: Наступающий 2018 год будет насыщенным и ответственным

Москва, , 09:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с наступающим Новым годом и обещает насыщенный 2018 год, передает корреспондент ИА REGNUM 31 декабря.

Уходящий 2017-й год был насыщен важными для каждого событиями, отметил спикер Госдумы.

«Приняты решения, необходимые для укрепления экономики, социальной сферы и безопасности. Наши Вооруженные силы успешно выполнили боевую задачу в Сирийской Арабской Республике и вернулись домой. Сплоченность общества помогла решить многие задачи по импортозамещению, что сделало возможным вывести экономику из рецессии, принять бюджет роста, повысить с нового года заработные платы и денежные пособия», — перечислил он.

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Инициативы президента России в сфере демографии и поддержки молодых семей получили законодательное обеспечение, подчеркнул парламентарий.

«Наступающий 2018 год будет не менее насыщенным и ответственным — это год, когда мы избираем президента России. От нас с вами зависит будущее страны. Вместе мы многое можем сделать», — сказал Володин.

Пусть Новый год принесет радость и удачу, а все, что успеем загадать под бой курантов, — непременно сбудется, добавил он.

Ранее Володин сообщил, что депутаты Госдумы в 2017 году приняли все запланированные законы из поручения президента РФ Владимира Путина. По его словам, выполнение майских указов президента остается одним из основных приоритетов в работе депутатов и показателем ее эффективности.

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