Боевики готовят серию терактов на новогодние праздники в странах СНГ

Бишкек, , 16:12 — REGNUM Сотрудники спецслужб Киргизии арестовали гражданина одной из стран СНГ, намеревавшегося выехать в Россию для совершения теракта в период новогодних праздников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности сегодня, 29 декабря.

Отмечается, что задержанный иностранец проходил спецподготовку в лагерях террористов и принимал участие в боевых действиях против правительственных сил в Сирии.

Впоследствии он вошел в состав особой группы, участники которой поставили своей целью совершение террористических атак в странах Содружества во время празднования Нового года.

«Антитеррористическое подразделение ГКНБ Киргизии во взаимодействии с зарубежными партнерами уже установили личности отдельных членов этой диверсионно-террористической группы», — резюмируют в пресс-службе госкомитета.

ИА REGNUM напоминает, что 26 декабря 2017 года стало известно о том, что в Москве был арестован уроженец Киргизии, подозреваемый в разработке оружия массового поражения и участии в террористической организации.

Отметим также, что киргизстанские спецслужбы регулярно выявляют и нейтрализуют боевиков различных террористических организаций, готовивших крупные теракты.

В частности, в конце апреля 2017 года был арестован член группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который, находясь на территории Сирии, лично участвовал в массовых казнях людей, взятых в плен боевиками. Он намеревался устроить теракт в одной из стран СНГ во время празднования Дня Победы.