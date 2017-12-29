Москва должна потребовать от Минска освободить заложников-публицистов

Минск, , 16:16 — REGNUM Прошедшие две недели «процесса» над белорусскими политологами, авторами ряда российских СМИ, в том числе ИА REGNUM, Юрием Павловцом, Сергеем Шиптенко и Дмитрием Алимкиным оставляют удручающее впечатление. Таким образом сегодня, 29 декабря, прокомментировал итоги двухнедельного рассмотрения в Минском городском суде уголовного дела белорусских декабристов шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

«Аргументов у стороны обвинения нет никаких. Что это за эксперты со стороны обвинения, которые даже отказываются быть экспертами, однако на каком-то основании могли составить экспертизу и требовать по ней осуждения публицистов на срок от 5 до 12 лет, — в принципе непонятно, это полный абсурд и профанация. Из всех выступавших в суде свидетелей пока обвинение поддержал только радикальный русофоб, желающий завтракать «русскоязычными девушками, которые очень вкусны, если их есть с приправами». Куда можно скатиться ниже?» — отмечает Баранчик.

По его словам, белорусские власти так испуганы событиями Русской весны на Украине в 2014 году, что до сих пор не могут отойти от исторической победы России в Крыму. Поэтому сегодня мы наблюдает политическую расправу властей республики над сторонниками Русского мира под улюлюканье местных агрессивных националистов и русофобов, обращает внимание редактор.

Он также подчеркнул, что участников военизированных формирований по делу «Белого легиона» выпустили, хотя их материалы были более жесткие, даже официальный Киев выпустил сторонников Русского мира и пошел на обмен пленными на Украине. Однако, говорит Баранчик, белорусские власти демонстрируют прямо обратную логику.

«Думаю, в этой связи, пора сказать свое слово и российскому МИДу — так как дело идет не о разжигании межнациональной вражды между русским и белорусским народами со стороны находящихся в заключении политологов, а со стороны белорусских властей путем показательной расправы над инакомыслящими. Тем более, что и представитель России в Белоруссии, который как минимум морально причастен к тому, что невиновные публицисты в декабре прошлого года были посажены под стражу, имеется. Было бы очень хорошо, если бы он исправил допущенные в прошлом году, мягко говоря, оплошности и выступил в суде в защиту представителей Русского мира. Иначе непонятно, зачем тогда он находится в Белоруссии. Неужели только для того, чтобы торговать тракторокомплектами?» — задаётся вопросом шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM.

Он сказал, что сейчас российское министерство иностранных дел, по сути, бросает сторонников Русского мира в беде, не оказывая им совершенно никакой поддержки, игнорируя проблему. Кандидат философских наук также обратил внимание на то, что, учитывая это дело, МИДу РФ не на кого будет опереться для отстаивания принципов Союзного государства России и Белоруссии.

«В мире все знают, что русские своих не бросают. Это утверждение, специально для «эксперта» обвинения Ивановой говорю, является не только частью национального исторического мифа русского самомознания, но и глубинной правдой русского народа, подчеркну — народа, идущей испокон веков. Однако в Белоруссии, по крайней мере, на сегодня складывается такая ситуация, когда есть все основания говорить о том, что Москва в упор не видит происходящего судилища над своими и готовится их бросить.

Поэтому мне, и не только мне, интересно — на кого российский МИД планирует опираться в Белоруссии в деле защиты принципов Союзного государства Белоруссии и России, если наиболее активные, грамотные, образованные, принципиальные сторонники Русского мира в республике получат длительные сроки тюремного заключения?» — задался вопросом Юрий Баранчик.

Напомним, что сегодня на последнем в 2017 году судебном заседании по делу белорусских публицистов, взятых под стражу еще в декабре 2016 года, адвокаты Павловца, Шиптенко и Алимкина обратились к суду с ходатайством о том, чтобы изменить для своих подзащитных меру пресечения. В частности, Кристина Марчук, адвокат Юрия Павловца, сказала, что процесс идёт с 18 декабря, и за это время стало очевидным, что публицисты не имели никакого злого умысла.

Читайте подробнее: Белорусские авторы ИА REGNUM проведут второй Новый год в СИЗО. Трансляция

Также Марчук обращала внимание на то, что мера пресечения должна быть изменена по нескольким причинам. Во-первых, в статье 130 об экстремизме говорится о действии с применением насилия, однако в части третьей этой статьи отмечается, что санкции жестче, в результате чего формально публицисты оказались в СИЗО. Во-вторых, согласно одной норме, преступление произошло в Белоруссии, однако следователи считают, что оно было совершено и в России. В этом случае надо учитывать и российский Уголовный кодекс, который по этой статье предусматривает наказание гораздо мягче. Также обвинение так и не смогло доказать того, что в деле была «группа лиц», подчеркнула адвокат.

Однако, несмотря на всё это, судья после часа обдумывания решения пришёл к выводу, что всё-таки удовлетворять прошение не станет. Так, Новый год 2018 года станет вторым таким праздником, который публицисты, выступающие за интеграцию России и Белоруссии, проведут в СИЗО, вдали от родных и близких. Хотя за все девять дней судебного процесса со стороны обвинения не допросили ни одного эксперта, который бы не отказался считать себя экспертом, ни одного свидетеля, который бы не придерживался националистических позиций. Защита же, напротив, привлекала к даче показаний свидетелей, имеющих историческое образование, или тех, кто мог подтвердить показания подсудимых.

Читайте ранее в этом сюжете: «Какая-то клоунада»: юрист раскритиковал суд по поводу авторов ИА REGNUM