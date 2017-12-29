Кому на Украине нужен Саакашвили?

Мария Выбойщик, , 18:26 — REGNUM

Подходит к концу 2017 год, ставший для Украины очередным этапом углубления социально-экономического кризиса. Медийной «звездой» осени — зимы уходящего года вполне можно назвать лидера партии «Движение новых сил» (по-украински — «Рух новых сил») Михаила Саакашвили, устроившего «прорыв» украинской границы 10 сентября и 11 декабря отпущенного на свободу (под поручительство группы депутатов Верховной рады), несмотря на возбужденные в отношении него уголовные дела.

Украинские СМИ в один голос утверждают, что Саакашвили непопулярен среди граждан. Ссылаясь на мнение политиков, политологов и различных общественных деятелей, говорится, что Саакашвили смог собрать очередной майдан на волне неуклонно снижающегося рейтинга президента Петра Порошенко.

Так, по мнению социолога из Закарпатья Виктора Пащенко, украинский лидер теряет и без того не слишком большую поддержку:

«Происходит потеря президентом остатков лояльного электората: если на выборах он получил в среднем по стране 54%, сейчас рейтинг упал ниже 10% — и это бюджетники, лояльный бизнес, сотрудники администраций и их семьи».

Украинский политтехнолог Виталий Бала считает, что люди выходят на «Марши за импичмент» не в поддержку Саакашвили, а в связи с ошибками власти.

«Давайте отделим движение Саакашвили от людей, которые не удовлетворены ситуацией в стране. По моему мнению, ни одна политическая сила не способна вывести такое количество людей на улицы. Все достижения оппонентов власти — скорее всего просчеты и ошибки самой власти. Люди выходят не за конкретного политика или политическую партию, а против тех решений, которые принимает действующая власть», — считает Бала.

По его мнению, как и в 2013 году, политики лишь «пытаются возглавить протестные настроения и пробовать ими руководить».

О поддержке Саакашвили как результате падения авторитета власти говорят и в военной среде. Так, глава украинского военно-патриотического объединения участников «АТО» «Справедливость» Тарас Костанчук считает, что негативный характер отношений украинцев к действующей власти стал очевидным благодаря событиям с участием Саакашвили.

«Кажется, де-юре оставаясь легитимной в глазах народа, власть потеряла всякий авторитет, и сегодня люди выступают, прежде всего, против действующей власти, — сказал Костанчук. — Мало кто поддерживает Саакашвили, но еще меньше хотят видеть продолжение этой власти. Данные последних социологических исследований поражают: Верховной раде не доверяют 87% украинцев, правительству — 82%, прокуратуре и судебным органам — 87%. Не меньше впечатляет и антирейтинг украинских политиков: президенту Украины не доверяют 81%, [лидеру «Батькивщины» Юлии] Тимошенко — 74%, [главе «Оппозиционного блока Юрию] Бойко — 73% населения».

Эти мнения подтверждают данные Института стратегических исследований «Новая Украина», приведенные украинской газетой «Вести» от 19 декабря.

Согласно результатам исследования, поддержка власти неизменно падает: в октябре 79% украинцев заявили, что не одобряют действий Порошенко (против 74,6% в сентябре). Его личный рейтинг упал с 12,8% в сентябре до 9,9% — в октябре (поддержка Блока Петра Порошенко снизилась с 10,5% до 9,1%).

По мнению авторов исследования, элита не решает актуальных для украинцев проблем, и в обществе нарастает и без того сильный коллективный «невроз», возникший из-за «индивидуализации жизни, давления инстинкта выживания над желанием перемен». К тому же рядовые граждане опасаются открыто выражать свое недовольство.

«Народную поддержку» Саакашвили авторы исследования считают просто пассивным проявлением нелояльности.

«Растет недовольство властью, но оно не выливается в массовый протест, стимулируя протест пассивный: самоустранение от общественно-политической жизни и бегство из страны, — отмечают социологи. — Одновременно сформирован запрос на качественное обновление власти».

К тому же на Украине уличный протест дискредитировал себя, причем последней каплей стал Михомайдан.

«Его протестная акция оказалась непродуктивной, произвела скорее деморализующий эффект, — считают социологи. — В массовом сознании практика социального протеста оказалась дискредитированной».

Важным они считают авторитет жителей Киева. Социолог Игорь Грозный пояснил:

«На их мнение очень сильно повлияла информация о проплаченном характере митингов — в столице это погасило потенциал. Кроме того, изначально каждая группа протестующих имела свое ядро, которое акцентировало внимание на своих требованиях — и изначально ни по одному ключевому вопросу не было поддержки. А радикальным силам попросту хотелось накрутить температуру протеста, с чем большинство пока не согласно: люди помнят, как сработали крайние меры в 2014 году».

Складывается впечатление, что поддерживающие Саакашвили силы могут рассчитывать на поддержку именно радикальной части общества. Так, по мнению главы Центра социологических исследований «Особый статус» Александра Проценко, соответствующий климат в обществе вполне созрел.

«Хилый «михомайдан» может перерасти в результативное «торжество народного гнева» только при окончательном замыкании ключевых звеньев антипорошенковского консенсуса внутри украинского политикума, — заявляет Проценко. — Хотя в целом соответствующий климат в обществе для подобных изменений вполне созрел. Точнее, созрела наиболее радикальная часть социальной среды. Там, как говорят химики, раствор насыщен и готов к реакции».

Подчеркнем, что сами радикалы не воспринимают деятельность Саакашвили всерьез. Так, глава информационного отдела «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в России) Борис Береза утверждает:

«Вот то, что сейчас мы видим — это попытка Саакашвили любыми методами создать такой активный протест. Он не понимает главного — в Украине синтетические майданы не проходят».

По его оценке, украинцы не подержали оппозиционера: 5—15 тысяч нельзя считать народной поддержкой.

«Давайте так: 10 тысяч, 12 тысяч, восемь тысяч, пять тысяч, 15 тысяч, — это не то количество, которое поддерживается майданом. На майдан выходят десятки тысяч людей — это раз. Второе — майдан — это было стихийное действие, когда люди вышли и поддержали. А тут… «Давайте за импичмент!» — не проходит, «Давайте шоколадного барыгу снесем!», «Давайте то, давайте это!». Проблема Саакашвили — он не понимает: улица не поддерживает уже его», — сказал Береза.

Наконец, приведем мнение «заинтересованной стороны», высказанное в Донбассе. В ДНР полагают, что активность Саакашвили весьма на руку Киеву, поскольку с его помощью удается отвлечь внимание украинцев от насущных проблем.

«На самом деле, всё то, что происходит в Киеве, — это попытки в очередной раз усложнить ситуацию таким образом, чтобы не отвечать на вопросы простых граждан. Разве можно представить, что обычной семьи коснется вопрос депутатской неприкосновенности? Я думаю, нет, это их никак не коснется: людей волнуют вопросы ЖКХ, губительной медицинской реформы», — заявил председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин.

Все высказанные мнения так и не дают ответ на главный вопрос, что же думают о Саакашвили украинские граждане. В какой-то степени их отношение можно оценить, просматривая видео «с улицы».

Например, в момент, когда правоохранители у здания Апелляционного суда в Киеве пытались вручить Саакашвили повестку с вызовом в СБУ, немногочисленная публика на улице никак не пыталась высказаться в его поддержку, многие просто проходили мимо.

Говоря языком информационной войны, Саакашвили используется западными кураторами как инструмент воздействия на украинское общество — общество, которое находится в состоянии растерянности. Такой инструмент усугубляет разочарование и растерянность и, отвлекая на себя внимание и энергию людей, не позволяет увидеть настоящих заказчиков украинского хаоса.

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